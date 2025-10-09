Woltに西日本撤退説広がる…「完全撤退はありえないと思う」配達員界隈で動揺広がる
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「Woltが撤退を示唆？配達員界隈で不穏な噂流れる…」と題された動画で、デリバリー配達員のレクター氏が、配達業界で注目を集めているWolt（ウォルト）の西日本エリア撤退について語った。レクター氏は、SNS「X」で流れている直近の噂や、Googleの口コミ投稿を元に「Woltが西日本エリアから撤退するという情報が話題になっている」と紹介。その口コミが実際に本社の内容である可能性や、詳細で信憑性のある書き方も踏まえて、「本当に何も知らない人がここまで書けるかなというのもある」とコメントした。
また、Woltが配達員に対し「2026年1月1日以降の報酬で消費税を支払いません」と先日早々に発表した点にも注目。「インボイス制度には経過措置期間が2026年9月まであるのに、1月から打ち切るのは違和感がある」と危機感を示し、「消費税を支払う余裕もないぐらい、Woltが経営的に危ないのかなっていうのもワンチャン読み取れる」と分析。他社がまだ同様の対応を取っていない点も他社との違いとして挙げ、「他デリバリーが追随する場合はもっと先だろう」と指摘した。
さらに、競争環境にも言及。ロケットナウや出前館、Uber Eatsなどライバルサービスが相次いで店頭価格での提供や手数料無料を打ち出しており、特にロケットナウの東京・大阪進出など「デリバリー間での価格競争激化」がWoltに大きなプレッシャーを与えていると見る。「ウォルトが想定していた時期よりも他社が早く動いた。シェアを奪われる結果となっているのでは」と現場目線から現状を分析した。
しかし、レクター氏は「完全撤退の可能性は低い」という独自の見立ても示す。「直近でも秋田市で店頭価格の提供を始めたり、配達員紹介キャンペーンも東日本メインで継続している」「もし完全撤退を狙っていたら、こんなのやる必要ないし、こんな時期に新規サービス開始もしないはず」と両面から冷静に検証した。
締めくくりにレクター氏は「私自身は横浜で稼働していて、むしろ前より注文が増えた実感がある」と現場感覚も紹介。一方、「西日本エリアでは状況が違う可能性もあるので、視聴者からの意見を募集したい」と呼びかけている。「今回の噂やWoltの勢いについて、ぜひエリアとともにコメントを」と、現場目線の情報共有の大切さを強調し、今後もデリバリー業界の動きを注視していく姿勢で動画を締めくくった。
