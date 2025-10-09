メイビーME・桜井もも「個人的には攻めた水着も好きなんです」
今を生きるリアルな歌詞と、キュートなビジュアルが魅力の王道アイドルをコンセプトに今年、結成７周年を迎えたメイビーME。個性溢れるカラフルなメンバー７人のなかで、弾ける笑顔で癒やしを届けるピンク担当の桜井もも。昨年5月からグループに加入したばかりだが、SNSの水着ショットが話題になり、今年8月には初のデジタル写真集を発売するなど注目度も急上昇だ。
そんな彼女が週刊SPA!のサブスク「MySPA!」のグラビア企画「美女検索（びじょサーチ）」に初登場。現場マネジャーに心配されるほど攻めた衣装で臨んだ今回のグラビアは、アイドルのときとは違う、大人の色気を纏った桜井ももの魅力が満載。
インタビューでは、グラビアに対するこだわりやグループ初の全国ツアーに挑む心境などをたっぷり語ってもらった。
――グラビアを始めたのはいつ頃ですか？
桜井もも（以下、桜井）：撮影会に出てたのが初めてだったんですけど、４年前ぐらいです。
――もともとグラビアを見るのが好きだったと。きっかけは？
桜井：最初はSNSに投稿されているグラビアを眺めていて、綺麗なカラダだなぁと思っていろいろな見るようになりました。特に女性のくびれが好きなんです。くびれって作ろうと思っても作れないものじゃないですか。その人が持っている骨格とか、人によっても形が違うのですごい魅力的だなって思います。
――撮影会などで着るものは桜井さんが決めてるんですか。
桜井：そうですね。水着は自分で決めています。個人的には攻めた水着も好きなんですけど、マネジャーさんに心配されることは結構あります（笑）
――心配されたのはどんな水着？
桜井：昨年５月の近代麻雀水着祭で着た水色と白色のハイレグの水着なんですけど……。
ネットで買って家で着たときは普通に見えたんですけど、現地で着てみたら「思っていたより攻めちゃった」って。でもコスプレとか水着はいろいろな自分になれて楽しいので、そのままいきました。
――現場に来たファンの方の反応が気になりますね。
桜井：みーんな鼻の下を伸ばしてました（笑）。私的にはしめしめって感じです。
――今年8月には初のデジタル写真集「もも色100％」が発売。このときのインタビューを読んだら、「おばあちゃんに見てもらいたい」と仰っていましたね。
桜井：はい。発売した３日後におばあちゃんから連絡が来たんですけど、実家で飼っている４匹の犬と一緒に撮影したぺージもあったので「犬は可愛かった」っていう感想だけもらいました。
――見せられるページだけをご両親が抜粋したのかもしれないですね（笑）。「美女検索」では、桜井さんのグラビアが２か月連続で更新されます。写真集のときは撮影に向けてあまり準備はしなかったと仰っていましたが、今回は？
桜井：ちょっとだけしました。撮影場所が和室っていうことを聞いていたので、座ったりするポーズが多いのかなって思って、お腹が気になっていたので３日前ぐらいから食べる量をすごい減らしました（笑）。
◆自分で触っても柔らかくて気持ちいい
――撮影のコンセプトは「秋祭りのあと」。古民家のスタジオで撮影されましたが、どうでしたか。
桜井：初めての雰囲気の場所でした。アイドルらしい笑顔というよりは自然体で撮っていただいたので、24歳の等身大の私が詰まっています。ファンの方からは、アイドルしてるときとグラビアのときは別人みたいって言われるんですが、今回もギャップを感じてもらえたら嬉しいな。
――なかなか“攻めた”衣装もありましたが、自分で選んだ？
桜井：いろいろ候補があったなかで、黒のランジェリーを衣装さんが提案してくださって。上も下もスケスケで布面積が小さめだったので、マネジャーさんに「嫌じゃない？」って何回も確認されました（笑）。
