「ビッグダディ」林下清志氏（60）の元妻として知られるタレント美奈子（42）が8日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）にVTR出演。子供たちの名前を注目された。

美奈子はファミリーで「4世代対抗リレー」に登場。同企画は「子」「母」「祖母」「曽祖母」の4世代によるリレーで、今回で第4弾となる。祖母美奈子は孫の琉愛（りあ＝5）さん、長女の乃愛琉（のえる＝24）さん、曽祖母（66）の4人で参加した。

美奈子は自身の離婚について「3人です、3人だけど4回。1番目1番目2番目3番目」と説明し、番組側が補足。美奈子は最初の夫との間で長男星音（しおん＝25）さん、乃愛琉さんを出産し離婚。同じ男性と2度目の結婚で次女姫麗（きらら＝21）さん、三女來夢（らいむ＝19）さん、四女妃翠（ひすい＝18）さんを出産し、再度離婚。次に「ビッグダディ」林下清志氏と結婚し、五女蓮々さん（れんと＝13）さんを出産し、2年で離婚。3番目の夫とは六女柚都（ゆず＝8）さん、七女小雪さん（6）を出産した。

番組スタッフから離婚に至った経緯を聞かれた美奈子は「今、絶賛裁判中で。あんまり言えなくて」と語り、その後は銃声音で処理されていた。

X（旧ツイッター）では、美奈子ファミリーの子供たちの名前に対し「子供の名前がキラキラネームばかりで読み仮名がないと読めないよ…」「今回の企画、名前に琉多め」「名前が気になるなぁ」などと書き込まれていた。

24歳で美奈子を出産した曽祖母は熟年離婚だと明かした。乃愛琉さんは17歳で妊娠し、18歳で出産、美奈子が祖母になったのは38歳だったという。その1年前に美奈子は七女の小雪ちゃんを出産していたという。その後、乃愛琉さんは夫の不倫で離婚していると明かした。