2児の母・菊地亜美、立ち合い出産で夫に動画をお願いするも「長女の脚しか映ってなかったの」

10月8日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』にて、10月5日放送回の未公開トークを公開。2児の母である菊地亜美が、2度の立ち会い出産で残念だったことを明かした。

菊地は“出産に立ち会った夫にモヤモヤしていることがある”として、「私、1人目の時に『（動画を）ずーっと撮っててね』って最初は言ってたの、パパに」と切り出した。

続けて、「なんだけど、1人目が（出産に）30時間私かかったんですよ。もうね、すっごい大変で、自分で撮ってって言ったのに、動画回してる夫にイライラしちゃって、『なんで撮ってんだよ！』ってなって」「そう言っちゃったもんだから、夫が気遣っちゃって、1番いい瞬間を撮ってなかったの」「そしたら、私も私で、やっぱ撮ればよかったなって。あの瞬間ってあの日しかないからどんなにボロボロでも思い出だったなって」と、第1子の出産の思い出をうまく残せなかったことに後悔があったと回想。

その上で、「『絶対2人目は撮っててね』って言って、撮ってもらったんだけど」といい、第2子の出産でも動画を撮影していたものの、設置していたカメラの前に夫が長女を抱いて立ってしまっていたと説明し、「（画面に）長女の脚しか映ってなかったの」と明かしていた。