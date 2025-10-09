六本木のステーキハウスで4日間限定のクリスマス特別コースを提供
ベンジャミンステーキハウス 六本木店では12月20日より、クリスマス特別コースを提供する。
クリスマス特別コース
同店では、12月20日、21日、24日、25日の4日間限定で特別なランチとディナーコースが登場。
クリスマス限定料理
「パイパー・エドシック Essential Extra Brut」をウェルカムドリンクに、ナージュ仕立てのビーフシチューや、熟成ポテトにトリュフを挟んだハッセルバックポテトとナゲット風に仕上げたオクラを合わせたサイドディッシュなどが楽しめる。
ランチコース(2万円)のメインは、「USDA PRIME フィレミニョン ステーキ」。
ディナーコース(2万4,000円)では、28日間熟成ポーターハウスを使用した「USDA PRIME DRY AGED ポーターハウスステーキ」が楽しめる。
また、各コースのデザートには、フライドアイスクリームをアメリカの定番スイーツ「キャンディアップル」風にアレンジした「フライドアイスクリーム 〜キャンディアップル〜」を用意している。
