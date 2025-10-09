雨の日にぺったん♪ 肉球の足跡を楽しめる傘キャップがSNSで大反響 -「猫好きにはたまらん」「考えた人、天才」と話題
工事現場の横を通ると、コンクリートに猫の足跡がくっきり!なんて光景を目にすることがあります。現場の人にとってはアクシデントでしかないかもしれませんが、見ているだけで癒されちゃうから不思議です。実は今、そんな癒しの力を持つ肉球のアイデア商品が、SNSで話題となっているんです!
🐾1月発売予定カプセル商品🐈
『ぺったん肉球傘キャップ』
傘の先につけるとかわいい足跡が残せちゃう新感覚アイテム✨
雨の日がちょっと特別になるかも🌂
見かけたらぜひ回してみてくださいね!
#カプセルトイ #ガチャガチャ
(@rainbowrising03より引用)
『ぺったん肉球傘キャップ』
なんてユニークな商品。傘の先端にこれをはめておけば、雨上がりに地面にトントンするたびに肉球の跡が。これからの時期、雪の上でも楽しめそうですね。
SNSで紹介されると、「これ可愛いいいい!!!! 子供達の学校傘の先に名前書いて付けようかな!!」「めっちゃ何もならんけどこれ欲しい」「猫好きにはたまらん」「考えた人、天才」「ペタペタしたーい」と話題に。執筆時点までに5.1万ものいいねが寄せられています。
『ぺったん肉球傘キャップ』
自分の傘だという目印にもなるし、街中に肉球の跡が溢れれば、ほっこりする気持ちが連鎖して、疲れや悩みも軽くなること間違いなし! 雨の日に学校に行くのをしぶるお子さんも、喜んで出ていくかもしれませんね。
また、お庭のリフォームをお考えの方は、これを使って、あえて遊び心をプラスしてみるのもいいかも⁉ 使い方はあなた次第です!
🐾1月発売予定カプセル商品🐈『ぺったん肉球傘キャップ』傘の先につけるとかわいい足跡が残せちゃう新感覚アイテム✨雨の日がちょっと特別になるかも🌂見かけたらぜひ回してみてくださいね！#カプセルトイ #ガチャガチャ pic.twitter.com/xpoF0dKkTm- 【公式】レインボー (樹脂粘土ミニチュア他ガチャ商品メーカー） (@rainbowrising03) October 6, 2025
