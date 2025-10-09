山本由伸、5回途中3失点 地区シリーズ突破がかかるマウンドで無念の降板 4回にシュワバーに一発浴びる
山本由伸が5回途中で降板(C)Getty Images
ドジャースの山本由伸が現地時間10月8日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板。5回途中3失点でマウンドを降りた。
【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーン
あと1勝でリーグ優勝決定シリーズに進出する中、初回は二死からブライス・ハーパーを四球で歩かせると、アレク・ボームを右飛に打ち取り、立ち上がりを無失点で終えると、2回、3回は三者凡退に抑えた。
3回にトミー・エドマンの一発でドジャースが先制したが、直後の4回にカイル・シュワバーにポストシーズン1号となる同点弾を浴びて1−1となった。その後、ブライス・ハーパーの左前打とアレク・ボームの中前打と中堅手のアンディ・パヘスの悪送球が絡んで2点目が入ると、無死三塁で続くブランドン・マーシュに犠飛を浴びて3点目が入った。
5回は連打を浴びたところで降板。アンソニー・バンダが2番手でマウンドに上がっている。
「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は初回の第1打席は左飛に打ち取られた。3回の第2打席は一ゴロに倒れた。相手先発はアーロン・ノラで、大谷は過去の対戦で7打数1安打1四球という成績だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。