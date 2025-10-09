山本由伸、5回途中3失点　地区シリーズ突破がかかるマウンドで無念の降板　4回にシュワバーに一発浴びる

山本由伸が5回途中で降板(C)Getty Images

ドジャースの山本由伸が現地時間10月8日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発登板。5回途中3失点でマウンドを降りた。

あと1勝でリーグ優勝決定シリーズに進出する中、初回は二死からブライス・ハーパーを四球で歩かせると、アレク・ボームを右飛に打ち取り、立ち上がりを無失点で終えると、2回、3回は三者凡退に抑えた。

3回にトミー・エドマンの一発でドジャースが先制したが、直後の4回にカイル・シュワバーにポストシーズン1号となる同点弾を浴びて1−1となった。その後、ブライス・ハーパーの左前打とアレク・ボームの中前打と中堅手のアンディ・パヘスの悪送球が絡んで2点目が入ると、無死三塁で続くブランドン・マーシュに犠飛を浴びて3点目が入った。