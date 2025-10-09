山口県萩市で「萩・田町萩焼まつり2025」開催、即売会やスタンプラリーも
萩・田町萩焼まつり実行委員会は10月11日〜13日、「萩・田町萩焼まつり2025」を萩市田町商店街および萩・明倫学舎にて開催する。
萩・田町萩焼まつり
同企画は、山口県萩市を中心に作られている伝統的工芸品の萩焼を扱うイベント。田町商店街では24店舗、萩・明倫学舎では9店舗が集結する。
期間中は、市内に点在している萩焼の店舗による「萩焼大即売会」を展開するほか、各出店ブースにて作家の話を聞くこともできる。
各会場には、販売店舗の案内や萩焼に関する相談に対応する総合案内所「萩焼コンシェルジュ」も設置する。
現代的な萩焼
また、スタンプラリーや購入特典、割引なども用意している。
商店街では、ハンドメイド展「萩Fes」も同時開催。ハンドメイド作家が集まり、ワークショップやキッチンカーが登場する。
萩Fes会場
