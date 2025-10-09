BABYMETAL¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿O2¥¢¥êー¥Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹
¡¡BABYMETAL¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØBABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA¡Ù¤ò12·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛBABYMETAL¡¢±ÇÁüºîÉÊ¡ØBABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA¡Ù¤è¤ê¡Öfrom me to u¡Êfeat. Poppy¡Ë¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥ó¥É¥ó O2¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¡£BABYMETAL¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿BABYMETAL¤¬¥í¥Ã¥¯¡¿¥á¥¿¥ë¤ÎËÜ¾ì ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÈäÏª¤·¤¿°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢ÃÏ¸µ ¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï°ìÈÌ»ÔÈÎÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡¢ÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¡¢ÄÌ¾ïÈ×DVD¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤ÇBlu-ray¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥àCD¡¢64¥Úー¥¸¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿½¸¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿THE ONE¸ÂÄê¤Î¡Ø- THE ONE Limited Edition -¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ËÜºî¤è¤ê¡Øfrom me to u¡Êfeat. Poppy¡Ë LIVE FROM THE O2¡Ù¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªBABYMETAL¤Ï¡¢11·î1Æü¤ËÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ Intuit Dome¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡¢11Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡ØLEGEND - METAL FORTH¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë