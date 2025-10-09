ナポリタン専門店「パンチョ」、人気投票1位『ゴロッとチキンのカレーナポ』復刻/10月16日より全国の店舗で期間限定発売

ナポリタン専門店チェーン「スパゲッティーのパンチョ」は、『ゴロッとチキンのカレーナポ』を10月16日から11月末までの期間限定で発売する。価格は小1,190円、大1,390円。

「スパゲッティーのパンチョ」は、昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店。ボリュームのある麺と大盛が特徴。極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げ、ソースは毎日お店で手作りする。目玉焼きや厚切りベーコンといったトッピングも人気だ。

豊富なトッピングが人気

『ゴロっとチキンのカレーナポ』は「パンチョ復刻総選挙2025」で人気1位となった「カレーナポ」をブラッシュアップした期間限定メニュー。

「ゴロっとチキンのカレーナポ」

発売当初のレシピをベースに、食べ応えと見た目をリニューアル。トッピングにはゴロっとしたタンドリーチキンと輪切りのゆで卵を使用し、カレーソースには隠し味として「めんつゆ」を加えることでコクと旨みを強化した。

『ゴロっとチキンのカレーナポ』は、小(麺量300g)1,190円、大(麺量500g)1,390円で販売。販売期間は2025年10月16日から11月末までで、在庫状況･店舗状況により販売終了が早まる場合がある。「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店にて提供される。