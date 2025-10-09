『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月3日に放送され、毎朝決まった時間に望遠鏡で何かを覗いているおじいさんの真相を突き止める様子が描かれた。

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「毎朝望遠鏡を覗くおじいさんの真相」は、兵庫県の女性（41）から寄せられた次のような依頼だ。

『どうしても気になることがあり、依頼させていただきました。車で娘たちを学校に送っていくのですが、毎朝必ず決まった時間に家の窓から望遠鏡で何かを覗いているおじいさんがいます。最初に気づいたのは娘で、「ママ、何か見てるおじいちゃんがいるよ〜」と言われたのですが、運転中だったので確認できませんでした。それから毎日のように言って来るので、パッと見てみると、本当に微動だにせず何かを覗いているおじいさんがいるのです。それから、そのおじいさんのことが気になって仕方ありません。もし、いけないものを覗いていたら……。主人に相談したら「これは触れてはいけない案件だ」と言われ、もう頼れるのはナイトスクープしかありません。1人では怖いので一緒に調べてください』

間寛平探偵はさっそく依頼者の元へ。依頼者は、おじいさんが望遠鏡を覗いている姿を「ここ半年ほど毎朝確認している」といい、「毎日8時過ぎから、娘たちを送って帰ってくるまでの5分から10分程度の間、微動だにせずに覗き続けている」。間探偵は、「おっさんの覗きだ…」と疑う。

もしこれが「いけないもの」を覗いている行為であれば、弁護士によると「3年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金」となる可能性もあると聞き、より不安を募らせる。そして、依頼者と間探偵は、ニセ番組を装い、意を決しておじいさんの自宅を訪ねることにした。

自宅にいたのは、体が少し不自由なご主人と奥様だった。ご主人は、19年前にゴルフ場で脳梗塞で倒れて以来、右側が麻痺し、リハビリを続けているという。奥様は、ご主人が倒れた時に「代わりになってあげようと思った」と語り、涙を見せる場面もあった。しかし、2人がリビングの隣の部屋にお邪魔すると、そこには双眼鏡が発見された。

そして、おじいさんが望遠鏡で覗いていた真相が明らかになる。ご主人は、中学に入学してから自転車で通学する孫を毎朝決まった時間に見守っていたのだ。孫が通る橋を、肉眼では見にくいご主人が、双眼鏡で欠かさず見ていたという。間探偵は「申し訳ございませんでした」と謝罪した。

孫にも話を聞くと、「元気もらえる。今日も頑張ろうって」といい、ご主人は「ずっと覗いていたい」と語った。間探偵は、この思いもよらない祖父と孫の素敵な愛情物語を目の当たりにし、「平和平和…」とコメントした。

スタジオでVTRを見届けたバッテリィズのエースは、間探偵に対して「こんな探偵になったらダメだなって思った」と言い放った。