¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÎ¤ºêÃÒÌé¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î»î¹çÂ®ÊóÏ¢Æ°·¿±þ±ç¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ø¥×¥íÌîµå ¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°¡Ù¤Î¥í¡¼¥ó¥Á²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£MC¤ÏYouTube¡ØÎ¤ºê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸ÓÅÄºÌ²ñ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
【写真】カードさながら!?バットを持ちポーズを決める祖父江
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Ï¡ÖÌîµåÂç¹¥¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»Å»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢»û²È¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤È¿ä¤·¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¡£»û²È¡ÖÃæÆü¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï4°Ì¤È¤¤¤¦ÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Æ¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö4°Ì¤Ç¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¡£»û²È¤Ï¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡£µ¤»ý¤Á¤ÏÍ¥¾¡¤ÈÆ±¤¸µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¥¦¥¥¦¥¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥×¥íÌîµå ¥Õ¥¡¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡£¥Õ¥¡¥ß¥¹¥¿É÷¤Î±ÇÁü¤Ç¡¢»î¹çÂ®Êó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢AI¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë²»À¼¼Â¶·¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
