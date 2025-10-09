カーリングのパンコンチネンタル選手権（２０日開幕、米国）に出場する女子日本代表チームのロコ・ソラーレが９日、オンライン取材に応じた。初代チャンピオンチームのスキップ・藤沢五月は「思い入れのある大会なので楽しみ。今季は世界選手権につながる大事な大会。日本代表として、しっかりと枠を勝ち取りたい」と意気込みを語った。

２６年ミラノ・コルティナ五輪につながる日本代表決定戦（９月、稚内）では、開幕から２連勝しながらその後敗退。サードの吉田知那美は「世界一を目指す道は１本ではない。いろんな世界一があるよ、と見せられるようにと思って臨んでいるシーズン」と、五輪３大会連続出場がなくなっても前向きに話した。アジア・オセアニア地域と米大陸の強豪が競う国際大会で、ロコ・ソラーレは２２年に優勝している。

五輪への道は途絶えたが「世界選手権での優勝を成し遂げていないという意味では、前向きに取り組むように気持ちを切り替えてきた」と藤沢。セカンド・鈴木夕湖は「しっかりと戦って、世界選手権の切符を取りたい」と見据えた。