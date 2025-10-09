辻希美、ミニスカ平成ギャルに変身 夫・杉浦太陽はギャル男仮装披露「再現度高い」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの辻希美が10月8日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの杉浦太陽との「平成」風ショットを公開した。
【写真】辻希美「再現度高い」と話題の平成ギャル仮装
辻は「昨日YouTube企画でちょっと早いハロウィンパーティしました」と報告。テーマは「平成」だったそうで、それぞれの「平成」風の仮装をしたパーティーの出席者との写真やハロウィン風に盛り付けられた食事の前でピースする三男・幸空（こあ）くんとその友だちの2ショットやテーブルに並んだ料理の数々の写真とともに、杉浦との2ショットも披露した。
辻はピンクの大きなハイビスカスのヘアアクセサリーをつけ、迷彩柄のミニスカートに足元はルーズソックスの平成ギャル風の装いで、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこ紐で抱っこ、杉浦は長めの髪の毛を遊ばせたギャル男風のいで立ちで、片手の手のひらを前に出したポーズで揃えていた。
この投稿に、ファンからは「再現度高い」「2人ともすごく似合ってる」「楽しそうなパーティー」などと反響が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
