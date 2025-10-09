◇ナ・リーグ 地区シリーズ第3戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席まで無安打に抑えられた。

チームは敵地での第1戦、2戦に連勝し、地区シリーズ突破に王手をかけ、本拠で第3戦を迎えた。先発は今季、開幕から唯一ローテーションを守り、チーム最多12勝を挙げた山本由伸。大谷はレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）を含めPS過去4試合中3試合で安打をマークしており、大谷のバットに期待がかかっている。

初回は左飛。9番エドマンの先制ソロが飛び出した直後の3回の第2打席は一ゴロに倒れた。山本が4回にシュワバーに同点ソロを浴びるなど、4安打に失策も絡んで3失点と逆転を許して5回途中で降板となった。

大谷のバットに期待がかかったが、1―3の5回1死走者なしでも2番手左腕スアレスにスライダーでタイミングを外されて空振り三振。5回を終え、1―3とリードを許したまま終盤に突入した。

フィリーズとの第2戦ではこの試合両軍最速の打球速度111・6マイル（約179・6キロ）の痛烈な適時打を放ち、地区シリーズ9打席目で初安打初打点。終わってみれば、チームは1点差の薄氷を踏む勝利で大谷の一打が生んだ4点目が生きた。