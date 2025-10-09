兵庫県豊岡市の門間雄司（かどま・たけし）市長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、市長に就任して約4か月半の思いや市の魅力などについて語った。

豊岡市の市政や魅力について語る、門間雄司豊岡市長（ラジオ関西スタジオにて）

兵庫県の北東部に位置する豊岡市は、2005（平成17）年に1市５町（旧豊岡市、城崎町、但東町、出石町、日高町、竹野町）が合併して誕生し、今年は市政20周年。面積は県内で最も広い約700平方キロメートルで東京23区の面積に相当し、そこに約7万2千人が暮らしている。門間市長は「広いからこそ、地域資源の宝庫。観光で訪れる人も多く、スキーや温泉、カニ、但馬牛など、春夏秋冬いつでも楽しめる」と微笑んだ。

また、市内の見どころのひとつとして、映画『国宝』のロケ地となった出石町にある芝居小屋『出石永楽館』を紹介。俳優の吉沢亮さんや横浜流星さんらが、楽屋シーンのほか、舞台では『二人藤娘』などの演目を撮影し、話題となっている。「聖地巡りということで多くのファンが訪れ、見学者は（映画公開前の）7倍から8倍」と、反響の大きさを口にした。

豊岡市出石町にある芝居小屋『出石永楽館』（画僧提供：豊岡市）

門間市長は、豊岡市議会議員（3期）、兵庫県議会議員（3期）を経て、4月の豊岡市長選挙で初当選。就任から4か月半を振り返り「コウノトリ（国の特別天然記念物）や演劇を使ったまちづくりなど、これまで培ってきた地域資源で、観光などをもっと磨いていって地域を元気にしたい」と語った。

大空を舞う、国の特別天然記念物・コウノトリ（画像提供：豊岡市）

このうち、コウノトリの野生復帰に関しては「最初の放鳥から20年で500羽を超えた。環境と経済が共鳴するまちとして取り組みを進めており、経済に好影響を出すためにもう一工夫、二工夫必要」と力を込めた。コウノトリを通じた交流も活発で、豊岡市の取り組みを学んで野生復帰に取り組む韓国の禮山（イエサン）郡では、初めての放鳥から10年をむかえた。9月と10月に、市の幹部らが互いに行き来してシンポジウムを開く（豊岡市では10月19日開催）。

人工の巣塔に巣を作り、子育てをするコウノトリ（画像提供：豊岡市）

コウノトリの野生復帰への取り組みとして、初めての放鳥から20年が経過。県内外で姿を見られるようになった（画像提供：豊岡市）

豊岡市では、人口減少が「加速している」という。昨年度、豊岡市で生まれた子どもの数は355人で、合併前の半分となった。「人口減少が予測以上に進んでいる。子育てに優しいまちづくりのためには、経済も強くないといけない」とした上で、「奨学金の返済支援制度の創設を議会で審議している。卒業後に豊岡に帰ってきたら、奨学金の負担を感じず働ける環境を整えたい」と語った。そのほかの子育て支援策も拡充を検討しているといい「財源とのバランスをとりながら、できることは1期目に全て盛り込みたい」と力を込めた。

日本初の取り組みとして、バス事業者によるライドシェアが、竹野地域で10月1日から始まった。全担バスが地域住民からドライバーを雇用し、市から貸与される公用車を予約に応じて運行する乗り合い交通。豊岡市では、運転手不足や利用者の減少でバス需要が減る一方、高齢者の移動手段の確保が課題となっており、同じような地域のモデル事業として期待が寄せられている。

人口減少や公共交通の維持など、市の課題に対する取り組みについて語る、豊岡市・門間市長＝左（ラジオ関西スタジオにて）

豊岡市では、市政20周年を記念した式典を11月16日に開催。市政の発展に協力した市民の表彰や、20周年ロゴマークデザインの優秀作品発表、漫画『ONE PIECE』の2代目編集者による記念講演などが予定されている。

門間市長は「豊岡では、城崎温泉や、11月に漁が解禁される松葉ガニ、神鍋高原でのウインタースポーツなど秋以降も魅力がいっぱい。大阪・関西万博に合わせて開催しているひょうごフィールドパビリオンも、市内で19のプログラムが認定されている。ご家族お揃いで足を運んでほしい」と呼びかけ、締めくくった。



※ラジオ関西『三上公也の朝は恋人』2025年9月17日放送回より