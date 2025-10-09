お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が8日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）で、“自信の付け方”について持論を展開した。

相談者から届いた人には言えない悩みを、吉田と「霜降り明星」粗品が電話で聞いていく同番組。「自分の話は退屈なのでは？という妄想が膨らみ、人とうまく会話ができない」という学生の相談を受け、吉田は「自分に自信がないから、“俺の話はたぶんオモロないやろな”ってなるんちゃう？」と推測。「だから圧倒的に自分より、ハッキリ言うけどちょっと劣ってる人、こいつには何があっても逆転されへんやろうという人と集まって自信をつけていくっていうのはどうやろう」と提案した。

さらに「俺のやり方やねん、今の」と告白。「仕事が増えてきて、現場には猛者たちがいっぱいいる。この中でどうやってこれからやっていくんやろう、自信もなくなってきたな〜で終わらず、家に帰ってから将来有望じゃなさそうな後輩を何人かピックアップして、飲み屋で“お前お笑いっていうのはな”って。その中やったら俺、最強やねん」と説明したが、「これが俗に言う“吉田軍団”っていうやつやねんけど」と明かすと、粗品は「最悪の軍団やん」とツッコんだ。

しかし吉田は「それで自分を保ってるうちに、先輩方とも仕事ができるようになってきて、気づけばレギュラーも何本もある、東京でも仕事がある。自信になったんやろうな」と太鼓判。そこで「コオロギの面白い実験知ってる？」と話を急展開させると、粗品は驚きながらも「しゃべってて楽しいですね、吉田さん」と興味津々。序列のついたコオロギの実験について、吉田は「1位と2位を同じカゴに入れる。3位と4位を同じカゴに入れる。ほなこいつらケンカするやん」と語り始めた。

そして「2位はいつも1位に負ける、3位はいつも4位に勝つ」と前提を解説。「で、次これ、2位と3位を同じ虫カゴにする。ほんなら、3位やったほうが勝つのよ」と話すと、粗品は「オモロー！」と興奮。吉田は「勝ち癖、それやねん」と説き、相談者に「だから自分よりも劣ってる子らを探して…」と勧めたが、相談者は冷静に「それ醜くないですか？」とポツリ。一同は爆笑した。

続けて「ランクの下の人たちと一緒にいたら、自分もそっちに流れるってことはないですか？」という相談者に、吉田は「だから現場で凄い人たちを見てますよ。そこに打ちのめされて、それでも自分を保つためにはどうすればいいのかって考えたのが今のやり方やから」とキッパリ。最後は「そやね、教授と月イチ、下と週イチで遊んでみては？」と助言していた。