日本時間９日にロサンゼルスで行われている米大リーグ、ナ・リーグ地区シリーズ第３戦のドジャース（西地区１位）―フィリーズ（東地区１位）で、山本由伸がまさかの五回途中でＫＯされた。

９月以降、ほぼ完ぺきな投球を見せていた右腕が強打のフィリーズ打線に捕まった。（デジタル編集部）

山本の立ち上がりは、順調だった。三回までは無安打無失点。許した走者はＭＶＰ２度のハーパーへの四球だけだった。

ところが四回に暗転した。先頭の「２冠王」シュワーバーに特大の一発を浴びた。真ん中高めの直球を右翼席へ運ばれると、これで強打のフィリーズ打線に火がついた。続くハーパー、４番ボーム、リアルミュートに長短打を浴びるなどこの回計３失点。五回にも無死から９番ストット、１番の首位打者ターナーに連打を浴び、一、二塁のピンチを迎えた。打者が左のシュワーバーということもあり、ドジャースベンチは左のバンダにスイッチ。由伸は無念の降板となった。

このピンチは、シュワーバーが三振、ハーパーが浅い右飛に倒れた。申告敬遠後に、マーシュは空振り三振。バンダが見事に切りぬけた。山本は、結局４回３分の０を投げ、６安打３失点。エースとしては残念な投球となった。