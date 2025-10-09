整形失敗？あの美少女が…大きく変わったビジュアルでファンを驚かせた元K-POPアイドル、原因とは

ガールズグループ宇宙少女（WJSN）の元メンバー、ソンソが中国での活動中に大きく変わったビジュアルで韓国のファンを驚かせた。

【写真】ソンソ、意味深な“妖艶ポーズ”

最近、オンラインコミュニティを中心にソンソの近況を写した複数の写真が公開されたが、韓国でグループ活動をしていた頃とはまったく異なる姿を見せ、ファンを驚かせている。

公開された写真には、目や鼻、口元が大きく腫れているように見えるソンソの姿が写っていた。前髪を下ろし、スモーキーメイクをしていたものの、はっきりとした顔立ちは確認しづらかった。

この写真は、7月19日の音楽フェスティバルに出演した際のソンソの姿で、現地ファンの間でも彼女の容姿をめぐって賛否が分かれている。

（画像＝オンラインコミュニティ）注目されたソンソの画像

一部では整形手術の疑惑も浮上したが、現地メディアによると、ソンソは低血圧の治療のために薬を処方されており、その副作用としてむくみが生じたという。

特に低血圧の治療中に3日連続の撮影が続き、地域間を行き来する頻繁なフライトによって、むくみがさらに悪化したとみられる。ソンソ自身も「徹夜でゲームをしたり、テイクアウトの食事を食べたりしてむくみがひどくなった」と明かしており、もともとむくみやすい体質だと告白したことがある。

その後、ソンソが公開した写真では、フェスティバル出演時とはまったく違うビジュアルを見せ、韓国で活動していた頃とほとんど変わらない姿を確認できる。

（写真＝ソンソInstagram）

なお、ソンソは2016年から2023年まで宇宙少女のメンバーとして活動し、その後は中国に拠点を移してソロ活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）