&TEAM、“走ってもカッコいい”最強アイドル！『アユクデ』400mリレーで2年連続金メダル獲得

&TEAMが、抜群の運動神経を見せつけた。

【写真】「1000年に1度のイケメン」HARUA、“爆イケビジュ”

10月8日に韓国のMBCで放送された『2025秋夕（チュソク）特集 アイドルスター選手権大会』（『アユクデ』）では、ダンススポーツ、エアピストル射撃、400mリレーなど、さまざまな種目の結果が公開された。

男子400mリレー予選では、有力チームが順当に決勝進出を決め、昨年のチャンピオンである&TEAMも出場。各チームが&TEAMを強く意識する中でレースが始まった。

&TEAMのメンバーたちは期待通りの驚異的な走力を見せたが、途中でバトンを落とすハプニングが発生。その隙を突いてLUN8が逆転し2位に順位を落としたが、幸いにも予選は2位までが決勝に進出できるため、ファンは胸をなで下ろした。

（画像＝MBC）&TEAM

MCのチョン・ヒョンムは「バトンを落としたのに2位で通過するほどの差をつけていた」と驚きを隠せず、別のMCは「もし今日決勝に行けなかったら眠れなかったと思う」とコメント。チョン・ヒョンムは「悔しくてバトンを握ったまま寝るところだった」と冗談を飛ばし、笑いを誘った。

そして迎えた男子400mリレー決勝。優勝候補の一角だったLUN8のジンスがバトンを落とすミスを犯し、惜しくも失速。その間に&TEAMは安定したバトンリレーと堅実な走りで先頭を守り抜き、圧倒的な実力で金メダルを獲得した。

MCのイ・ウンジは「&TEAMの独走を止めることはできなかった」と称賛。優勝後、&TEAMのメンバーたちはスタンドのファンのもとへ駆け寄り、喜びを分かち合った。 彼らは「昨年に続き、今年もリレーで金メダルを取れて本当にうれしい。応援してくれたファンの皆さんに感謝します」と笑顔で語った。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。