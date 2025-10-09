やす子“終活”が頭をよぎったきっかけは「ネコちゃんを飼い始めたとき」

タレントのやす子（27歳）が、10月8日に放送されたバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）に出演。“終活”が頭をよぎったきっかけについて語った。



番組は今回、「終活」をテーマに進行。やす子は収録時点で26歳だったため、あまり考えたことのないテーマではあるが、「ネコちゃんを飼い始めたときに、もし突然死んだら誰かに預けないといけない、よく、仲の良い人に預けるって言うじゃないですか？ でも、自分、仲良いのがコウメ太夫さんくらいなので。でも、コウメ太夫さんにネコを預けたくないので。あの人、自分のことすらまともにできないから」と話す。



やす子は「ネコを預けられる人、本当に信頼できる人を探さないといけないなとペットを飼ったときにちょっと終活がよぎりました」と語った。