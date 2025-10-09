光のアートが彩る国名勝で特別体験型ツアー＆ナイトウォークイベント！「NAKED夜さんぽ 石川・那谷寺」が限定開催
石川県小松市は、2025年10月26日(日)までの間、日時限定で開催される、小松市の名刹・那谷寺を舞台とした特別体験型ツアーならびにナイトウォークイベント「NAKED夜さんぽ(TM) 石川・那谷寺」を後援している。
【写真】ライトアップ「秘道」「石幻道」
本イベントは2024年に続き、株式会社ネイキッドが株式会社コムレイドと共同で開催。“石のまち小松”をテーマに、国名勝「奇岩遊仙境」の幻想的なライトアップや、重要文化財「書院及び庫裏」など通常非公開エリアの特別公開、九谷焼や小松の石を活かした体験型コンテンツなど、小松ならではの文化と自然美を堪能できる秋夜のひとときを提供してくれる。
■「紅葉×国名勝×光のアート」の特別体験
「NAKED夜さんぽ 那谷寺」は、光と映像で地域文化と物語を紡ぐ夜の参拝型アートイベント。那谷寺での開催は2024年に続き2回目。石工や加賀文化に育まれた「石のまち小松」ならではの資源と精神性を融合し、単なるライトアップにとどまらない“石文化探訪の旅”として構築されている。
2025年のテーマは「光のアートでめぐる歴史と自然美」。国名勝「奇岩遊仙境」や紅葉を幻想的に照らすライトアップ、岩肌に映像を投影するプロジェクションマッピングなどを展開。境内では光の提灯「NAKEDディスタンス提灯(R)」や「NAKED花みくじ(R)」などの参加型アートや、小松石や九谷焼を使ったアクセサリー作り、写経体験も実施。さらに、普段は非公開の「庫裏庭園」や重要文化財「書院及び庫裏」が特別公開され、VIP拝観では僧侶やスタッフの案内による文化財鑑賞も可能。小松の歴史と石文化を体感できる秋の夜を楽しめる。
■今回の見どころ
■1.幻想的なライトアップとプロジェクションマッピング
山門や参道、三重塔などをライトアップ。紅葉とともに、幻想的な夜の寺院が広がる。
■2.通常非公開エリアのプレミアム公開
通常非公開の国指定名勝「庫裏庭園」や重要文化財「書院・庫裏」を、僧侶やスタッフが特別案内。夕暮れからよいに移ろうなかで、加賀藩ゆかりの建築と庭園美を堪能できるVIP限定拝観だ。
宿泊プランと連動した「VIP拝観」では、文化財の鑑賞に加え、普段は公開されない寺院内部での特別体験が可能。拝観チケットは1人5000円。温泉付き特別室の宿泊プラン料金は、法師公式サイトVIP拝観付宿泊プランにて確認を。
■3.参加型アート
●NAKEDディスタンス提灯
九谷焼の彩法「五彩」をイメージした光の提灯を200個限定で貸し出し。地面に映る模様で自分もアートの一部に。
●NAKED花みくじ
好みのアーティフィシャルフラワーを選んで“花みくじ”に。境内に結べばアートに、持ち帰れば旅の思い出に。
●石アクセサリー作りワークショップ(普門閣にて)
小松の石や九谷焼を使ったアクセサリー作り。子どもから大人まで楽しめ、旅のお土産にもぴったり。
●写経体験(オプション)
歴史ある「普門閣」で写経体験。自らの文字を奉納し、文化と心を結ぶ時間を過ごせる。
●能登の写真展
能登の震災を乗り越えた暮らしや祭りの写真展。過去と未来をつなぐひとときを共有できる。
■イベント概要
企画名：NAKED夜さんぽ 石川・那谷寺
場所：那谷寺(石川県小松市那谷町ユ122)
開催日：2025年10月3日〜5日、10月10日(金)〜13日(祝)、10月17日(金)〜19日(日)、10月23日(木)〜26日(日)
通常拝観・ライトアップ：17時〜21時(最終受付20時30分)
ワークショップ開催時間：【写経】16時〜17時／【石アクセサリー作りワークショップ】17時〜20時30分
チケット金額：中学生以上2000円、小学生1000円／【NAKEDディスタンス提灯付き】大人2500円、子ども1500円／【体験セットチケット】写経+チケット5000円、ワークショップ+大人チケット4000円、ワークショップ+子どもチケット3000円
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
本イベントは、小松市が誇る"石文化"をテーマに、「光とアートでめぐる歴史と自然美」を融合させた体験型のナイトイベントです。那谷寺の自然や歴史的建造物を舞台に、光の演出と地域資源を組み合わせることで、"石のまち・小松"ならではの魅力を発信することが目的です。地元企業から提供された石材や九谷焼などの端材を用いたアクセサリーづくりや、地元の子どもたちとアートプロジェクトを実施するなど、地元と共に創り上げる内容となっています。
ーー今回のイベントのイチオシは？
2025年の目玉は、国名勝「奇岩遊仙境」を舞台にしたプロジェクションマッピングです。太古から現代までの"石の生命の物語"を、光と音で描き出します。また、地元の子どもたちとのアートコラボによる“石の妖精”が登場するところも見どころです。また、石のアクセサリーづくり体験や特別拝観ツアー＆写経体験、限定御朱印や、アーティシャルフラワーを選んで引くNAKED花みくじも人気です。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
那谷寺の幻想的な秋夜に、石の力と光のアートが織り成す特別な体験を。自然と文化が息づくこの場所で、“小松の石文化”の魅力をぜひ五感で感じてください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
