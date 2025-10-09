DB12の最上位グレード登場

アストン マーティンは、DB12の新たな最上位グレードとなる『DB12 S』を発表した。一連のアップグレードにより、最高出力は700psに強化されるなど、よりハードコアな仕様となっている。

【画像】700psの高性能スポーツモデル、印象的なエアロデザイン採用【アストン マーティンDB12 Sを詳しく見る】 全20枚

新型DB12 Sは、ヴァンテージSやDBX Sに続き、『S』バッジを冠した高性能モデルである。Sのバッジの歴史は古く、初登場は1953年のDB3 Sだ。



アストン マーティンDB12 S アストン マーティン

DB12 Sでは、パワートレイン、ステアリング、エレクトロニクスに変更を加え、加速性能やハンドリングをシャープに仕上げている。

アストン マーティンの車両性能担当ディレクター、サイモン・ニュートン氏は、一連の改良により「同じプラットフォームの中で、新たな深みのあるキャラクターと性能を探求する、並外れた可能性」が生まれたと語った。

最も注目すべき変更点は、4.0LツインターボV8エンジンだ。出力は20psアップし、700psを発生するようになった。これにより、0-97km/h加速タイムは0.1秒短縮されて3.4秒となったが、最高速度は325km/hと変わらない。

アストン マーティンによると、4本出しのステンレススチール製のスポーツエグゾーストを採用したことで排気音は標準のDB12よりもアグレッシブに仕上げられ、ドラマチックな感覚が加わっているという。また、音量を1.5dB高める「パワフル」なチタン製エグゾーストもオプションで用意されている。

そのほか、ダンパーチューニング、より剛性の高いリアアンチロールバー、そしてステアリング調整といったシャシー関連の変更により、アジリティとコーナリング時の安定性、そして全体的なバランスが向上している。

新しいフロントスプリッター、ボンネットスクープ、固定式リアスポイラーも、性能の高さを物語っている。

インテリアでは、レッドのドライブコントローラー、シートベルト、ステッチが特徴的だ。ヘッドレストにはSバッジの刺繍が施されている。インテリアはフルレザー、セミアニリンレザー、アルカンターラから選択可能だ。

価格は未発表だが、DBX SやDBX 707と同様、DB12 Sも標準車と同じ20万ポンド（約4000万円）前後からとなる見込みだ。

ボディタイプは、『クーペ』とロードスターの『ヴォランテ』の2種類が用意される。英国では2026年第1四半期に納車開始予定とされている。