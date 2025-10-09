水原希子、リデザインした古民家をお披露目「すごーい！」「すてき!!」 『Airbnb×Akiya Design Project』で200年の歴史持つ建物を“再構築”
俳優・モデルの水原希子（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。「Airbnb × Akiya Design Projectとして200年の歴史を持つ古民家をリデザインしました」と報告し、“再構築”した古民家の写真を披露した。
【写真】「すごーい！」「すてき!!」水原希子が“リデザイン”した古民家の外装・内装
『Akiya Design Project』は、Airbnbと水原、ローラ（35）がコラボレーション。全国古民家再生協会のもと、古民家などの伝統的な家屋を再生し、空き家問題への対策と地方創生、分散型観光に貢献することを目指すもの。
水原とローラは「センスとスタイル、クリエイティビティ、日本文化への深い造詣で知られるアイコン」として選ばれ、今年6月3日に行われた会見にも出席。元空き家だった古民家を魅力あふれるリスティングへと“クリエイティブ監修”し、水原は茨城県古河市の山中美登樹さんと、ローラは京都府亀岡市の村田麻実さんとパートナーを組むことが明かされた。
この日の投稿では、古民家のリデザインが完了したことを報告。「今回のプロジェクトは、たくさんの大切な友人とクリエイターの力があってこそ完成しました」と感謝を記すとともに、20枚の写真で古民家の外観・内装などを披露した。
リデザインのポイントについては「古き良き建具や家具を大切に残しながら、私が愛する日本の民芸アイテムやアートを散りばめ、音楽や自然を感じられる空間に」と水原。
古民家には宿泊できるといい「本日より期間限定でご予約いただけます @airbnb のプロフィールをご覧ください」「豊かな自然に囲まれた茨城の古河で、日常を離れた特別な時間を過ごしてもらえたら嬉しいです」と話した。
この投稿に対し「すごーい！」「希子ちゃん古民家すてき!!」「めちゃくちゃいいですね!!!」などの声が。英語などのコメントも多く、国内外から反響が寄せられている。
【写真】「すごーい！」「すてき!!」水原希子が“リデザイン”した古民家の外装・内装
『Akiya Design Project』は、Airbnbと水原、ローラ（35）がコラボレーション。全国古民家再生協会のもと、古民家などの伝統的な家屋を再生し、空き家問題への対策と地方創生、分散型観光に貢献することを目指すもの。
この日の投稿では、古民家のリデザインが完了したことを報告。「今回のプロジェクトは、たくさんの大切な友人とクリエイターの力があってこそ完成しました」と感謝を記すとともに、20枚の写真で古民家の外観・内装などを披露した。
リデザインのポイントについては「古き良き建具や家具を大切に残しながら、私が愛する日本の民芸アイテムやアートを散りばめ、音楽や自然を感じられる空間に」と水原。
古民家には宿泊できるといい「本日より期間限定でご予約いただけます @airbnb のプロフィールをご覧ください」「豊かな自然に囲まれた茨城の古河で、日常を離れた特別な時間を過ごしてもらえたら嬉しいです」と話した。
この投稿に対し「すごーい！」「希子ちゃん古民家すてき!!」「めちゃくちゃいいですね!!!」などの声が。英語などのコメントも多く、国内外から反響が寄せられている。