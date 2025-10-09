TWANY化粧水＆乳液♡乾燥・紫外線から肌を守る新作Nシリーズ

乾燥や紫外線など外的ストレスを受けやすい肌に、TWANYの「ローションN」「エマルジョンN」が豊かなうるおいを与え、キメを整えながらすこやかな肌へ導きます♡ 2025年10月11日発売で、化粧水は180mL 5,830円（税込）、乳液は100mL 6,930円（税込）。世代を超えて輝く肌を叶える新しい薬用スキンケアです♪

角層深くまで浸透するローションN

ローションNはⅠ～Ⅲの3タイプから選べ、さっぱりからとてもしっとりまで、肌の好みに合わせて使えます。

医薬部外品で有効成分バイサミン®︎（ガンマ-アミノ-ベータ-ヒドロキシ酪酸）配合。角層バリアを整え、紫外線や乾燥などの外的刺激から肌を守り、肌あれを防ぎます。

フローラルフレッシュな香りで、角層のすみずみまでみずみずしく浸透します。

まろやかに広がる乳液Nで潤い保持

エマルジョンNはⅠ～Ⅱタイプで、なめらかに肌を包み込み、乾燥や肌あれを防ぎます。100mL 6,930円（税込）、レフィルは6,600円（税込）。

ローズをはじめとした花々の香りとともに、角層にしっかり浸透し、ふっくらハリのある肌へ。ボタニカルエッセンスCP-VS2B※（保湿）配合で、日中も潤いを保ちながら、健やかな肌をキープします。

TWANYで外的ストレスに負けない肌へ

化粧水と乳液のライン使いで、角層からしっかりケア。外的ストレスに負けない健やかな肌作りをサポートします♡有効成分バイサミン®︎が角層バリアを整え、肌あれや乾燥を防止。

誘導美容液®︎と併用すると、角層深くまで水分が浸透し、ピンと弾むようなハリのある肌を実感できます。

TWANYで潤いとハリのある美肌に♪



2025年10月11日発売の「トワニー ローションN」（180mL 5,830円税込）と「エマルジョンN」（100mL 6,930円税込）は、乾燥や紫外線など外的ストレスに負けないすこやかな肌を目指せます♡

角層深くまで浸透するローションとまろやかな乳液で、キメ整った潤い美肌を毎日のスキンケアで叶えてみてください♪