iPadで絵や字を描くために用いるappleペンシル。



【写真】摩耗したペン先たち…「針供養」の様子

今、SNS上ではそんなappleペンシルのペン先の消耗速度が大きな注目を集めている。



「iPad買って9ヶ月なんだけど、アップルペンシルのペン先の消耗速度が周囲と比べて私だけおかしくて、泣く。ペン先もタダじゃないから戒めにアップルペンシルの墓を作ってる。いま、こう。」



とその模様を紹介したのは宮土成（miyagi）さん（@g_myj_81）。



ケースにおさめられた十数個の摩耗したペン先。一番左上のものが初期の純正ペン先で一番長持ちしたそうだが、それでもひと月だったそうだ。いったいどんな使い方をしているのか…。



宮土成さんにお話を聞いた。



ーーiPadの使用用途や頻度は？



宮土成：毎日ドローイングをしたり、趣味のイラストを描いているので、使用頻度は高い方だと思っています。また筆圧も強い方だと自認しています。普段は、早くて1週間、長くて2週間〜3週間に一度ペン先を変えています。



ーーご自身の筆圧が高いのでしょうか？



HBなどの固い鉛筆を使うと、消しゴムで消しても紙に跡が残ってしまうことも多く…。元々は板タブレットで絵を描いていましたが、こちらの芯も同様に変える頻度は人よりも短かったように思います。



ーー投稿に大きな反響がありました。



宮土成：こんなにも拡散されるとは思っていなかったので、正直驚きました。多くの方から共感を得られたり、様々な集合知も得られたため、今後の活動に生かしたいなと思っています。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「成仏できてない顔してる」

「令和版の針供養だ！」

「僕も筆圧が原始人なので常人の3倍くらいのペースで芯が逝きます。 かと言って摩耗の激しいペーパーライクフィルムと繊維系の芯じゃなきゃまともに描けないので懐を摩耗するしか無いのです」



など数々の驚きの声、共感の声が寄せられた今回の投稿。



なお今回の話題を提供してくれた宮土成さんは現在、ペン先を消耗しながらLINEスタンプシリーズ「いろんなうさぎたち」を展開中。いずれもキュートで癒しのあるデザインなので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）