¡Ö¿å¥À¥¦¡×½Ð±é¤Î¡ÖÂ¹¤¤¤ë·Ï¡×44ºÐ¸½Ìò¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈþËÆ¤Ë£Ø¾×·â¡Ö¤¢¤ì¤Ç44¡©¡×¡Ö¼ã¤¤¡×
TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤¬8Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö4À¤ÂåÂÐ¹³¥ê¥ì¡¼¡×¤ÎVTR¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿44ºÐ¤Î¹Åç¸©¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±´ë²è¤Ï¡Ö»Ò¡×¡ÖÊì¡×¡ÖÁÄÊì¡×¡ÖÁ¾ÁÄÊì¡×¤Î4À¤Âå¤Ë¤è¤ë¥ê¥ì¡¼¡¢º£²ó¤ÇÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¹Åç¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°½÷»þÂå¡×¥Õ¥¸¥³¤Á¤ã¤ó¡Ê44¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¼«Âð¤«¤é3ºÐ¤ÎÂ¹¤òÊú¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£Ä¹½÷¤Ï27ºÐ¡¢Éã¤Ï72ºÐ¡£
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¥Õ¥¸¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö17¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹â2¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤ËÇ¥¿±È¯³Ð¡£¹â¹»¤ÏÃæÂà¤·¡¢17ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢19ºÐ¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¥º§ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ÆÀ¼²»½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£8·î¼ýÏ¿Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö4À¤ÂåÂÐ¹³¥ê¥ì¡¼¡×¤Ë¤ÏÆüÄø¤ÎÅÔ¹ç¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¾Ò²ðVTR¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢¥Õ¥¸¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¡Ö¿å¥À¥¦¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢Â¹¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡#Â¹¤¤¤ë·Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡¡#Ì´¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡¡#Ä©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¡¡#À¸¤Êý¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö44ºÐ¤Î¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë!?¡×¡Ö¹Åç¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥Õ¥¸¥³¤Á¤ã¤ó44ºÐ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸«¤¿ÌÜ¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤¢¤ì¤Ç44¤Ã¤Æ¡×¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö44ºÐ¤Ë¸«¤¨¤º¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ªÈþÍÆ¤ÎÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£