「こんなカッコいい夫婦いるのかな」宮崎麗果、1000万円超えの超高級を公開！ 「いかつい」「流石です」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは10月8日、自身のInstagramを更新。新車を公開しました。
【写真】格好いい高級車を公開
白と黒を基調したゴツさのあるメルセデス・ベンツの格好いい車です。黒木さんがノリノリで運転する姿もあり、夫婦で新しい車を気に入っている様子がうかがえます。
コメントでは、「いかつい〜」「めちゃくちゃかっこいい」「良いですねぇ〜」「かっこいい！！！！」「流石です」「啓司パパが最高に似合いますね」「こんなカッコいい夫婦いるのかな」「G乗りたいけどちょっと手が届きません」など、さまざまな声が寄せられました。
「かっこいい！！！！」「こだわりのデザイン」と題し、新しい車の写真3枚と動画2本を載せている宮崎さん。「オパリスホワイトメタリックxオブシディアンブラックルーフの組み合わせ シルバーシートベルトにAMGナイトパッケージでパンダちゃん完成！」と、“こだわり”のカスタムを説明しています。
