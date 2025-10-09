元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは10月8日、自身のInstagramを更新。新車を公開し、その格好良さが反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：宮崎麗果さん公式Instagramより）

写真拡大

元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは10月8日、自身のInstagramを更新。新車を公開しました。

【写真】格好いい高級車を公開

「かっこいい！！！！」

「こだわりのデザイン」と題し、新しい車の写真3枚と動画2本を載せている宮崎さん。「オパリスホワイトメタリックxオブシディアンブラックルーフの組み合わせ　シルバーシートベルトにAMGナイトパッケージでパンダちゃん完成！」と、“こだわり”のカスタムを説明しています。

白と黒を基調したゴツさのあるメルセデス・ベンツの格好いい車です。黒木さんがノリノリで運転する姿もあり、夫婦で新しい車を気に入っている様子がうかがえます。

コメントでは、「いかつい〜」「めちゃくちゃかっこいい」「良いですねぇ〜」「かっこいい！！！！」「流石です」「啓司パパが最高に似合いますね」「こんなカッコいい夫婦いるのかな」「G乗りたいけどちょっと手が届きません」など、さまざまな声が寄せられました。

「初めての#g63　お世話になりました」

宮崎さんが今回披露した車は、おそらくベンツの新車価格1000万円超えのモデルと思われます。9月17日の投稿で「初めての#g63　お世話になりました」と、黒木さんは愛車との別れを報告していました。それから約1カ月、新しい車が家族の一員となったよう。今後の投稿も楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)