ストラディバリウスで『デジモンアドベンチャー』の「Butter-Fly」をバイオリニストが演奏してみた！ 天使が教会に舞い降りたかのような映像に鳥肌

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『Butter-Fly /デジモンアドベンチャー をストラディバリウスで演奏してみた』という『あやニコ』!!!さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

デジモン「Butter-Fly」(和田光司)をストラディバリウスで石川綾子が演奏させていただきました！

バイオリニストの石川綾子さんが、TVアニメ『デジモンアドベンチャー』の主題歌「Butter-Fly」を演奏しました。美しい映像と音楽が視聴者を魅了しています。

石川さんは「デビルズアヤコ」の異名を持つ全豪No.1バイオリニスト。古くからニコニコ動画でも活動しており、ニコニコチャンネル『あやニコ』!!!では2週間に1度のペースで生放送を行うなど、ファンとの交流も積極的に行っています。

今回の動画の舞台は、美しいステンドグラスが輝く荘厳な教会。真っ白なドレスに身を包んだ石川さんがバージンロードに立ち、バイオリンを構える姿はまるで天使のようです。

石川さんが手にしているのは、名器ストラディバリウス。味わい深い音色が、高らかに、そしてほがらかに響きます。この曲でデビューした和田光司さんは、2016年に42歳という若さで逝去しました。天まで届けと言わんばかりに力強く演奏します。

情熱的な演奏でありながらも、石川さんは常に笑顔。鳴っている音のすべてを、全身で楽しんでいるかのようです。空間に広がる音のひとつひとが喜びに満ちています。

美しい映像とストラディバリウスの豊かな響きが見事に融合した本作。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

文／高橋ホイコ