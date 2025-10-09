ちいかわ、ハチワレ

写真拡大

　ナガノによるX発漫画『ちいかわ』のクッキングトイ「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」が、10月中旬から発売される。

【写真】うさぎやモモンガもかわいく作れる！　「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」詳細

■6キャラクターがラインナップ

　今回登場する「ちいかわ むちゃうまスイーツバーづくり」は、付属のブレンダーや型トレイを使って『ちいかわ』キャラクターの形をしたアイスバー、チョコバー、グミゼリーの3種を作ることができるクッキングトイ。

　作り方は簡単で、カットしたフルーツやジュースをブレンダーで混ぜて作ったアイス液やゼリー液をスティックを配置した型トレイに流し込み、冷蔵庫で冷やし固めると、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコの形をしたスイーツバーが完成するという。

　本商品は、こだわり派のためのレシピが付属。チョコペンやジュースなどを使って、ちいかわたちの表情をよりリアルに描ける方法などが紹介されている。