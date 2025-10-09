¥·¥Þ¥Î¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎSHIMANO CUES¤¬ÅÐ¾ì - 1x10¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¥·¥Þ¥Î¤Ï¡¢SHIMANO CUES¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤¿¥É¥í¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤Î¿·À½ÉÊ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¤³¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¥·¥Þ¥Î¤¬100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶âÂ°²Ã¹©¤ÎÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SHIMANO CUES¤Î¿®ÍêÀ¤ò¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¤Ç¥é¥¤¥À¡¼¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢SHIMANO CUES¥É¥í¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£CUES¥É¥í¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¡¢ÂÑµ×À¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¥¤¥óÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¥í¡¼¥É¥é¥¤¥É¤ä¥°¥é¥Ù¥ë¥é¥¤¥É¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥Ã¥¯¤Ê²÷Å¬À¤òÄó¶¡¡£¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¸ÄÀ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûSHIMANO CUES ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼ ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎCUES¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥À¡¼¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Þ¤¿¤Ïµ¡³£¼°¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢CUES¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ð¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¡¢SHIMANO CUES¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¥¤¥óÀÇ½¤Ç¡¢¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡ûRD-U6000 - ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼ ¥ê¥¢¥Ç¥£¥ì¡¼¥é¡¼
10¥¹¥Ô¡¼¥É LINKGLIDE ÂÐ±þ
ºÇÂç¥í¡¼¥¹¥×¥í¥±¥Ã¥È: 50T
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§10,552±ß
¡ûCS-LG400-10 - ¥«¥»¥Ã¥È¥¹¥×¥í¥±¥Ã¥È
10¥¹¥Ô¡¼¥É LINKGLIDE
11-48T ¥®¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§9,055±ß
¡ûFC-U6030-1 - ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼ ¥¯¥é¥ó¥¯¥»¥Ã¥È
¥Á¥§¡¼¥ó¥ê¥ó¥° 40T
¥Á¥§¡¼¥ó¥é¥¤¥ó: 50mm
¥¯¥é¥ó¥¯Ä¹: 170mm
DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT+
¥Ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¥¯¥é¥ó¥¯¥»¥Ã¥È: 1 x 11 / 10 / 9-speed
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§14,672±ß
¡ûHB/FH-QC400 - ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥Ö
¥³¥ó¥¿¥¯¥È ¥·¡¼¥ë ¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§HB-QC400¡§3,562±ß¡¢FH-QC400¡§4,910±ß
¢¨´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î1Æü°Ê¹ß¤Î¤â¤Î
¡ûSHIMANO CUESÌý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥ ¥É¥í¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ
Á°½Ò¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¡¢¥«¥»¥Ã¥È¡¢¥ê¥¢¥Ç¥£¥ì¥¤¥é¡¼¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ì¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥ì¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿À©Æ°ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÌý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦ºÇ¿·ÀÇ½¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ò»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ûST-U6030-R ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼ Ìý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ì¥Ð¡¼
¥í¡¼¥É¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¤òÆ§½±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ì¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÃ»¤¯¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤¬ ²÷Å¬¤Ë¥ì¥Ð¡¼¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦Àß·×
10Â®¤È11Â®¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥È¥ì¥¤¥ó¤È¸ß´¹À¤¢¤ê
SHIMANO CUES ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÊÑÂ®
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§23,832±ß
¡ûBL-U6030-L ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼ Ìý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯ ¥Ö¥ì¡¼¥¥ì¥Ð¡¼
ST-U6030-R ¤ÈÆ±¤¸¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ì¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÃ»¤¯¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤¬²÷Å¬¤Ë¥ì¥Ð¡¼¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦Àß·×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§22,630±ß
¡ûBR-U6030 - ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼ ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Þ¥¦¥ó¥È Ìý°µ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼
ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤160Ð¥í¡¼¥¿¡¼¤ËÆÃ²½
¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Ê¤·¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Þ¥¦¥ó¥È»ÅÍÍ
·ÚÎÌ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿À©Æ°ÎÏ¤Î2¥Ô¥¹¥È¥ó»ÅÍÍ
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ 7,223±ß ¥Õ¥í¥ó¥È¡¿¥ê¥¢Æ±³Û
¢¨´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î1Æü°Ê¹ß¤Î¤â¤Î
¡ûSHIMANO CUES µ¡³£¼°¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥ ¥É¥í¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ
S
HIMANO CUES¤Îµ¡³£¼°¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¹½À®¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¤Îµ¡³£¼°¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ì¥Ð¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ö¥ì¡¼¥¥ì¥Ð¡¼¤È¡¢´ûÂ¸¤ÎBR-RS305¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£µ¡³£¼°¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¿®ÍêÀ¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯³°´Ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ûST-U3030-10R ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ì¥Ð¡¼
¥í¡¼¥É¾å°Ì¥â¥Ç¥ëµ¡³£¼°¥Ö¥ì¡¼¥¥ì¥Ð¡¼¤ÎÀß·×ÆÃÀ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ ¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§17,909±ß
¡ûBL-U3030-L - ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼ ¥Ö¥ì¡¼¥¥ì¥Ð¡¼
NEW SUPER SLR (SHIMANO LINEAR RESPONSE)ÂÐ±þ
¥í¡¼¥É¾å°Ì¥â¥Ç¥ëµ¡³£¼°¥Ö¥ì¡¼¥¥ì¥Ð¡¼¤ÎÀß·×ÆÃÀ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ ¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§15,119±ß
¢¨´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î1Æü°Ê¹ß¤Î¤â¤Î
¡ûSHIMANO CUES µ¡³£¼°¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥ ¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ
SHIMANO CUES¤Î¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£´ûÂ¸¤ÎCUES SL-U6000-10R¥·¥Õ¥¿¡¼¤ò¡¢BL-MT401¤Þ¤¿¤ÏBL-T4000¥Ö¥ì¡¼¥¥ì¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤ÆBR-MT410¤ª¤è¤ÓBR-T4000¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤ò¡¢¾åµ¤Î¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎCUES¥¯¥é¥ó¥¯¡¢¥«¥»¥Ã¥È¡¢¥ê¥¢¥Ç¥£¥ì¡¼¥é¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³°´Ñ¤ò±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤À¡£
