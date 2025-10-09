アメリカのトランプ大統領は、パレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画について、イスラエルとイスラム組織ハマスが「第一段階」に合意し、「すべての人質がまもなく解放される」と発表しました。

トランプ大統領は8日、「イスラエルとハマスが和平計画の第一段階に合意したことを誇りに思う」と投稿。ハマスが拘束している「すべての人質がまもなく解放される」とし、「イスラエルは合意したラインまで軍を撤退させる」と発表しました。

これを受け、イスラエルのネタニヤフ首相は「あす合意を承認する」と表明。「第一段階の承認によりすべての人質が帰国する」とし、「これはイスラエルにとって外交的成功であり、国家的勝利だ」と強調しました。

一方、ハマスは「戦争の終結やイスラエル軍の撤退などを含む合意に到達した」と表明しました。また、トランプ大統領に謝意を示したうえで、アメリカや国際社会に対し、イスラエルに合意を着実に履行させるよう求めました。そのうえで、「自由・独立・自己決定権の達成まで民族的権利を放棄しない」とも強調しています。