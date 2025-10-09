小林幸子、“手作り”いなり寿司を披露「うわぁ 美味しそう」 大葉＆ガリ入りの“自己流レシピ”を紹介
歌手の小林幸子（71）が8日、自身のインスタグラムを更新。「お稲荷さんが急に食べたくなって、作った 何ちゃって稲荷」（原文ママ）と、“手作り”のいなり寿司が並ぶ「#おうちご飯」を披露した。
【写真】「うわぁ 美味しそう」“手作り”のいなり寿司披露の小林幸子
白ごまがたっぷりかかったいなり寿司が、透明な器にきれいに並べられた写真をアップ。「半分にした味付けきつねあげの中に、大葉を敷いて、酢飯に刻んだガリを混ぜたものを詰めて、出来上がり お庭のかえでを乗せると、ちょっと良い感じです」と自己流のレシピを披露し、「味付けきつねあげは、冷蔵庫に入れておくと、おうどんやおそば、そして、お稲荷さん とうちでは大活躍」と万能食材ぶりを明かした。
ファンからは「うわぁ 美味しそう」「そうそう、お稲荷さんて急に食べたくなりますよね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「うわぁ 美味しそう」“手作り”のいなり寿司披露の小林幸子
白ごまがたっぷりかかったいなり寿司が、透明な器にきれいに並べられた写真をアップ。「半分にした味付けきつねあげの中に、大葉を敷いて、酢飯に刻んだガリを混ぜたものを詰めて、出来上がり お庭のかえでを乗せると、ちょっと良い感じです」と自己流のレシピを披露し、「味付けきつねあげは、冷蔵庫に入れておくと、おうどんやおそば、そして、お稲荷さん とうちでは大活躍」と万能食材ぶりを明かした。
ファンからは「うわぁ 美味しそう」「そうそう、お稲荷さんて急に食べたくなりますよね」などのコメントが寄せられている。