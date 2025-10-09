「本当に37歳？」重盛さと美、黒髪×ショートの“別人級ショット”に反響「バッサリいったね」「ボーイッシュ」「ちょーかわいい」
歌手でタレントの重盛さと美（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。黒髪×ショートヘアの別人級ショットを公開し、「バッサリいったね」「ちょーかわいい」「本当に37歳？」などと反響を呼んでいる。
【写真】「本当に37歳？」「バッサリいったね」黒髪×ショートの“別人級ショット”を披露した重盛さと美
重盛は、白Tにピンクのパンツを合わせ、キャップを後ろ向きにかぶったストリート感ただようカジュアルスタイルを披露。自撮りショットや地べたに寝転ぶ姿など、オフショットを複数枚公開しており、キャップからのぞくヘアスタイルは、これまでの金髪ロングから一転、黒髪のショートヘアになっている。
“印象ガラリ”なこの姿にファンからは「パッツン可愛い」「見る度にキレイになってる」「大好きが止まらない」「ボーイッシュなのも行けちゃうの最強」などと、驚きや称賛の声が数多く寄せられている。
