■MLB ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 ドジャース−フィリーズ（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの山本由伸（27）が地区シリーズ第3戦に先発登板。1点リードの4回表、K.シュワーバーに飛距離138.6mの特大の2ランを浴び同点に追いつかれた。さらに安打、味方エラーが絡むなどこの回3失点で逆転を許した。

山本の立ち上がりは先頭のリーグ首位打者のT.ターナー、本塁打王のシュワーバーをテンポ良く打ち取った。3番・B.ハーパーに四球を与えるも続くA.ボームは中飛と無失点に。2回、3回は変化球を中心に三者凡退に抑え、ここまでノーヒットに抑えた。

しかし4回、先頭で迎えたシュワバーにカウント2ボールからの3球目、フォーシームをライトスタンドへ運ばれソロ本塁打に。飛距離138.6mの特大弾で同点に追いつかれた。さらに無死一塁からボームに右安打を放たれると味方エラーも絡み逆転、無死三塁から5番・B.マーシュにレフトへの犠飛を許し1ー3とリードを広げられた。

打線はフィリーズの先発・A.ノラに対し3回、T.エドマン（30）にソロ本塁打が飛び出し先制、大谷翔平（31）はここまで無安打に倒れている。

山本は今季30試合に先発しチームトップの12勝（8敗）、リーグ2位の防御率2.49をマーク。9月には自身2度目の月間最優秀選手（MVP）に選出されている。ワイルドカードシリーズ2回戦ではレッズに2回以降4イニング連続で三者凡退に抑える好投。さらに6回には無死満塁のピンチも無失点に抑えエースとしての本領を発揮した。