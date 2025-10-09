メルセデス・ベンツの小型車「Aクラス」に6月から追加されたグレード「A 200ｄ アーバン スターズ」に試乗した。

従来は有償オプションだった様々な装備が標準装備となったハッチバックタイプのモデルだ。Aクラスは今後なくなる予定のため、これが最後のモデルになるかもしれない。

セダンは生産終了、ハッチバックタイプも2028年まで

「Aクラス」は1997年にドイツ本国で販売が始まり、日本では翌年から販売されていて、現在は4代目になる。ベンツの車種の中で最も小型で、価格も低めの設定とし、初めてベンツに乗る人向けのエントリーカーという位置付けにあった。「Aクラス」および「Bクラス」がなくなるのは、同社が収益性の高い上級モデルなどに注力するためだ。クルマは小型、大型を問わず、基本的な構造は同じであり、部品点数も多少の違いはあるものの、基本的な構成は変わらない。このため、大型モデルや高級モデルの方が高く売れる分、利益率が高くなるのだ。

「Aクラス」は当初、すべて2025年末には生産終了する予定で、セダンタイプはすでに生産を終了し、日本では最後のモデル「ファイナルエディション」が販売されている。ただ、ハッチバックタイプについては、終了時期が2028年に延期されることになった。消費者の根強い人気に加え、Aクラスの後継モデルの投入が遅れているためとされている。

ベンツには、Aクラスと同じ小型モデルとしてクーペタイプの「CLA」、ステーションワゴンタイプの「CLAシューティングブレーク」、スポーツ用多目的車（SUV）「GLA」がある。他は高級モデル「CLS」の小型モデルという位置付けのため、Aクラスよりやや大きく、装備なども高級で、価格はやや高めの設定になっている。今回のグレード「アーバン スターズ」は、Aクラスのほか、これら3種にも追加設定された。

内外装のデザインに人気の「AMGライン」を採用

「アーバン スターズ」は、エンジンなどのパワートレインは従来グレードと同じ仕様だが、内外装のデザインに人気の「AMGライン」を採用している。AMGはベンツの子会社で、自動車レース用のエンジンやチューニングなどを手がけている。AMGが開発したエンジンやサスペンションなどを搭載しているモデルをAMGモデルと呼ぶ。一方、AMGラインはAMGモデルで使用されているものに準じた装備を採用し、主にデザインを中心にスポーティーなAMGモデル風に仕立てたものをいう。この「アーバン スターズ」も、内装では本革シートの採用により小型車ながら上質な空間を演出している。

運転支援機能も充実している。ヘッドライトは走行状況や天候に応じて最適なモードを自動で選択する「マルチビームLED（発光ダイオード）ライト」を採用。前を走る車や対向車のドライバーがまぶしく感じないように調整するのはもちろん、「アダプティブハイビームアシスト・プラス」機能により照射範囲の調整も可能だ。例えば、夜間の田舎道では前を走る車に向けた中心部はロービームとし、道路脇など周辺部に対してハイビームを維持するなど視界向上のための細かな対応もしてくれる。

運転支援機能も充実、ダイレクトステアリングなど

実際に運転してみる。運転席に座って本革巻きのスポーツステアリング（ハンドル）を握るとやや太めで、高速走行などにはしっくりくるタイプだ。ただ、手が小さな女性だと、少し扱いづらいかもしれない。

走り出すとディーゼルエンジンの音はあまり気にならない。加速もアクセルの踏み込み具合に応じて過不足なくスピードがあがっていく。高速道路の直線での走行性能は安定していて、ハンドルを軽く握っているだけだが、ブレなどはほとんどない。やはり標準装備された「ダイレクトステアリング」による効果もあるのだろう。これはハンドルを切る角度（舵(だ)角(かく)）に応じてギヤ比を変える機構で、舵角が小さい時はタイヤの切れ角をゆっくり反応させ、舵角が大きい時には切れ角の動きを大きめにとってくれる。悪路や高速道路では路面から伝わる小さなハンドルの動きを抑え、その結果、横ブレを抑えてくれる効果がある。

「AMGライン」の「アーバン スターズ」は、従来グレードより最低地上高がやや低めに設定されている。このため、車体と車輪をつないで路面からの衝撃や振動を吸収するサスペンションは「ローワードコンフォートサスペンション」を採用している。これにより、低速での走行時やコンフォートモード選択時に、自動的に車高を低くして重心を下げ、走行安定性や乗り心地を向上させてくれる。小型車なので路面からの衝撃はやはり感じるのだが、その衝撃がやや軽減されているように感じた。

Aクラスのハッチバックタイプが買えるのは2028年までで、セダンは在庫限りになる。ハッチバックタイプも最後に「ファイナルエディション」が追加される可能性はあるだろう。また収益性を重視する経営方針からAクラスの後継車種の価格は高くなるのではないか。初めてベンツの小型車購入を考えている人にとっては、価格を優先する場合、様々な装備が充実した「アーバン スターズ」といった最後のAクラスモデルを候補に入れてもいいかもしれない。（デジタル編集部 松崎恵三）

【仕様・主要諸元】

▼全長・全幅・全高（ミリ） 4440・1800・1420

▼総排気量（L） 1.949

▼燃費 WLTCモード（キロ／リットル） 19.1

▼価格 588万円（オプションは除く）