渡辺満里奈、親子カラオケで17歳長男＆夫・名倉潤と3ショット「ステキ家族!!」「楽しそう」 マイクを手に笑顔でピース
アイドルグループ・おニャン子クラブ出身のタレント・渡辺満里奈（54）が8日、夫でお笑いトリオのネプチューン・名倉潤（56）のインスタグラムに登場。長男（17）、名倉と共にカラオケを楽しむ仲むつまじい親子3ショットが公開された。
【写真】「ステキ家族!!」「幸せそう」夫・名倉潤＆17歳長男とカラオケを楽しむ渡辺満里奈
名倉は「昨日は息子が晩御飯食べた後にカラオケ行きたいって言うのでカラオケ行ってきました」と明かし、マイクを握りピースサインを決めた渡辺、その横で母・渡辺と肩を組む長男との3ショットをアップ。
「娘は体調が悪く行けなかったけど、息子にそんな事言われると思っていなかったので、めちゃくちゃ嬉しいかったです」（原文ママ）と感慨深げな様子だった。
コメント欄には「ステキ家族!!」「幸せそう」「思春期の男の子から誘ってくれるなんて親にとって嬉しいですよね」「楽しそう」「仲良しご家族で次は全員揃って行けると良いですね」など、さまざまな声が寄せられている。
