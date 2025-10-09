神奈川県大磯町で知人と海釣りに来ていた男性が波にさらわれ、その後、死亡しました。

【写真を見る】台風の影響か…神奈川県大磯町に“海釣り”に来ていた3人が波にさらわれる 東京都羽村市の60代男性が死亡 50代男性2人は自力で岸上がる 照ヶ崎海岸

きょう午前5時45分ごろ、神奈川県大磯町の照ヶ崎海岸で「友人が海に流された」と110番通報がありました。

警察によりますと、午前5時半ごろに海釣りに来ていた3人が釣り場所を探して海岸線を歩いていたところ、3人とも波にさらわれたということです。

50代の男性2人は自力で岸に上がり無事でしたが、都内から来ていた東京都羽村市の無職・下田素敬さん（67）が行方不明となりました。

警察や消防、海上保安庁が捜索を行い、午前8時すぎに波にさらわれた場所から南西に1.9キロ先の海上に浮いている下田さんを発見。その後、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。

現場は普段、波が穏やかな場所だということで、警察は台風で高くなっていた波にさらわれたとみて、当時の状況を詳しく調べています。