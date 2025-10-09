たくさん共演してるけど…草なぎ剛気付く、さんまとの共演が「1番緊張しますね」
俳優の草なぎ剛（51歳）が、10月8日に放送されたバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）に出演。明石家さんまとの共演が1番緊張すると語った。
連続ドラマ「終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-」（関西テレビ・フジテレビ系／10月13日スタート）に出演する草なぎ剛が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
草なぎは「僕、今日気づいたことがあるんですけど、さんまさんとテレビに出る時が1番緊張しますね」と話す。
草なぎは緊張のせいか、普段は台本を読まずにいるところ、今回目を通そうとしたら「台本に何も書かれていなくて」と話し、スタッフに内容を確認したら「ほぼ、さんまさんのフリートークだっておっしゃって。本当に緊張しているんです」とコメント。
さんまは「もう何百回と共演してるやないか！」とツッコミを入れると、草なぎは「久しぶりにお会いすると、やっぱり緊張しますね」と語った。
