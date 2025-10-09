関水渚、妻夫木聡に人生相談していた「妻夫木さんに話すと、全部解決するんです」

女優の関水渚（27歳）が、10月8日に放送された情報番組「よるのブランチ」（TBS系）に出演。日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で共演する妻夫木聡に人生相談をしていたと話し、「本当に、妻夫木さんに話すと、全部解決するんです」と語った。



日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する関水渚が、同じく出演する妻夫木聡、津田健次郎、安藤政信にインタビューを行った。



妻夫木は関水にとって事務所の先輩でもあるそうで、関口は「（妻夫木は）本当にお優しいです。もう10年くらいお世話になっておりまして、本当に優しいんです！うちの、ホリプロのみんなに教えてくださるんです、お芝居とかいろんなことを」と話し、妻夫木も「いつの間にか大人になっちゃってね。いろいろ人生相談も乗ったりしたんだよね」と話す。関水は「本当に、妻夫木さんに話すと、全部解決するんです」と語る。



関水によると、昨年、コメディドラマに初めて出ることになり、「自分つまらないかも」と悩んで、妻夫木にメールを入れたところ、妻夫木から電話が掛かってきて励ましてくれたこともあるそうで「本当に嬉しくて翌日から頑張れました」と振り返った。