◇MLB ブルージェイズ5-2ヤンキース(日本時間9日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキーズがブルージェイズに2-5で敗れ地区シリーズ敗退が決まりました。

ヤンキースは初回、先発のシュリトラー投手が先頭にツーベースを打たれると3番・ゲレロJr.選手にタイムリーを浴び先制を許します。

1点を追う3回、ヤンキースは先頭の9番・マクマーン選手がソロホームランを放ち同点としますが5回、シュリトラー投手が先頭にレフトへのヒットを打たれると、続く打者にもヒットを浴び、ノーアウトランナー1、3塁のピンチを招きます。ここで1番・スプリンガー選手に犠牲フライを打たれ3塁ランナーが本塁に生還。再び1点差とされます。

7回にはランナー1塁でヒメネス選手の打球をセカンドのチザム選手がエラー、その後2アウト2、3塁のピンチとなると2番手のウィリアムズ投手がセンターへのタイムリーを浴び、さらに2点を失い、3点差。8回には3番手・ドバル投手が1点を失い1-5とされました。

8回には2アウトからヒットと２つのフォアボールで満塁としましたが7番・ウェルズ選手が初球を打ち上げレフトフライで得点ならず。

9回は先頭の代打・ドミンゲス選手がノーアウトからツーベースで出塁しますが、続くロサリオ選手はレフトフライ、1番・グリシャム選手がファーストゴロで2アウトとなります。あとがない状況で2番・ジャッジ選手が意地のタイムリーで1点を返しますが、ベリンジャー選手が三振に倒れ、昨季ワールドシリーズまで進んだヤンキースが地区シリーズ対戦成績1勝3敗で姿を消しました。