µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡Ö»ä¤Ï·ë¹½¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¸½Ìò»þÂå¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÃË»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò
¡¡½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ3Ï¢ÇÆ¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃçÎÉ¤·¤Î¸åÇÚ¤Ç¥ê¥ª¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÐºä³¨è½¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ËÎå¤à½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ËÎø°¦¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½÷»ÒÂç¤Ç½÷»Ò¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö»î¹ç¤ÇÃË»ÒÁª¼ê¤È²ñ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼êÆ±»Î¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëº§¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¸½ÌòÃæ¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢º£¤Ç¤â·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤ª¤É¤±¡¢¡ÖÎîÄ¹ÎàºÇ¶¯Ì¡ÃÌ¡ª¡×¤È¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤ËÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥±¥ó¥³¥Ð¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç2¿Í¤ÏÆù¿©¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢ÅÐºä¤µ¤ó¤Ï¡Ö»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¹¤´¤¤»þ´Ö¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¤È¡Ë2¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¹¥¤ß¤ÎÃËÀ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¤âÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÅÐºä¤µ¤ó¤Ë¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ý¿Í¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡¦ÀÄ»³¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾¾ËÜÎ´ÂÀÏº·¯¡×¤È¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥óÃË»Ò60¥¥íµé¡¦Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï·ë¹½¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿»þ¤È¤«¤Ë¡¢»ä¤Ï¡È¹¥¤¡¢¹¥¤¡É¤È¤«¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡£¹¥¤¤Ê¤é¡¢¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤²á¤®¤Æ¡¢°ú¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐºä¤µ¤ó¤Ï¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ÇÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÁÒËÜ°ì¿¿¤È·ëº§¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ç´ÑµÒÀÊ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤Èº£¤ÎÉ×¤¬¿ä¤·¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ5¡Á7Ç¯¸å¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Â¨OK¤Ç¤¤ºµÈÅÄ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö1²óÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¤¬½õ¤±¤ë¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¡£Ã¯¤Î¤ª¤«¤²¡©¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¡¢¡Öº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿ÅÐºä¤µ¤ó¤Ë¡¢ËþÂ¤²¤¿¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡
¡¡