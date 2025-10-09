子どもの前で過剰なスキンシップをとってくる旦那さんもいるようです。子どもが見ているのにベタベタするのはやめてほしいですよね……。今回は、そんな旦那さんが子どもにぶった切られたエピソードをご紹介します。

その日以来、赤ちゃん言葉は封印

「うちには3歳の娘がいます。同じ空間に娘がいるにもかかわらず、夫は私に甘えてベタベタしてきて……それがすごく嫌でした。

ある日、夫が私に赤ちゃん言葉で甘えてきて。それを見ていた娘が『パパ、何で赤ちゃんみたいなの？』と冷静に突っ込んでいました（笑）。夫は『可愛いでしょ？』なんて言って調子に乗っていたけど、娘は『可愛くないよ』『可愛くないから赤ちゃんじゃない』『そういうお話しの仕方変だよ』と、容赦なくぶった切っていました。

娘の突っ込みに傷ついたのか、それ以来、夫の赤ちゃん言葉は封印されました。私がどれだけ言っても聞かなかったのに、娘に気持ち悪がられるのが一番効果的だったようです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 「まだ小さいからわからないだろう」と思っていても、子どもってよく見ていますよね……。3歳の娘さんから「話し方が変」とハッキリ言われたら、さすがにへこむでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。