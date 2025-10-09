レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。和歌山県の海での水着ショットを投稿した。

「和歌山／白浜の時の」とし、防波堤の上に立ってポーズをとる黒のひもビキニ姿をアップ。「ボディメイクであばらを締めていくのが1番難しい」とつづり、引き締まったボディーと際立つくびれを披露した。サンセットの浜辺では白のキャミソールに薄紫色のパーカを羽織ったミニスカートコーデも公開した。

ファンやフォロワーからも「最強です」「足は長いし、引き締まったボディ」「脚長っ」「美脚さん」「スタイル凄いなぁ…努力の成果」「おヘソが可愛い」「完成されたプロポーション」「彫刻像のよう」「ホレボレします」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げの様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。