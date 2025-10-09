おにぎりの具から夕食の一品まで。キッコーマンの調味料シリーズなら、時短なのに本格的な味わい！
おにぎリッチ 焼肉味
朝からバタバタ、夜はへとへと。仕事や育児に追われる中、日々の食事つくりに頭を悩ませている方も多いのでは？ 忙しい毎日だからこそ、できるだけ手間をかけずにおいしい料理をつくりたいですよね。
農林水産省が令和5年3月に発表した「食育に関する意識調査報告書」によれば、50％以上の方が惣菜、冷凍食品、レトルト食品等の市販食品を利用して食事の準備をしているとのこと。多くの方が、食事つくりで「時短」や「簡単調理」を意識しているようです。また、最近では2種類の料理を同時にレンチンできる「ワンプレート冷食」や、缶詰をレンジで温められる日本初のアタッチメントなど、便利なアイテムも続々登場しています！
■おにぎりを簡単につくれる新シリーズ！
「おにぎリッチ」（希望小売価格 税込238円）は、具材がしっかり入ったおにぎりを簡単につくることができる画期的なアイテムです。ラップを使うことで手を汚さず洗い物も出ないため、忙しい朝にぴったり。味付けもしっかりしていて満足感があるので、子どもの塾弁当などにもおすすめですよ。
「焼肉味」「チャーシュー味」「きんぴらそぼろ」の3種類がそろい、マンネリ化しがちなおにぎりの具の救世主としても。それぞれ鶏・牛・豚肉入りでたんぱく源をとれるのもありがたい！
■レンジ専用の調味料シリーズ
レンジ専用の調味料シリーズ「うちのごはん ごちそうレンジの素」（希望小売価格 税込324円）は、食材を専用パウチに入れ、レンジで加熱するだけで、ボリューム満点の料理が完成します。何がすごいかって、火の通り方が異なる食材が同時においしく仕上がること！ また、フライパン不要で後片付けが簡単なのもうれしいところです。
新味の「てりたまチキン」をはじめ、「じゃがチキン のりバター醤油」「豚じゃが ガーリック醤油」「トマトチキン 香ばしガーリック」「鶏なすタンドリー」といった、ごはんのおかずにぴったりな5種類がラインナップ。
■これ1本で洋食メニューの味が決まる！
「デルモンテ 洋食おまかせ」（希望小売価格 税込344円）は、本格的な洋食の味に仕上がると評判のソース。デミグラスハンバーグや鶏肉のトマト煮などを調理する際に、たった1分、ソースを絡めるだけで料理が完成します。
デミグラスソースは、ハンバーグはもちろん、ハッシュドビーフ、デミ風オムライス、ボロネーゼパスタなど、これ1本でデミグラスソースを使った洋食メニューが簡単にできあがります。
トマトソースは、肉や野菜と合わせるだけで、簡単にトマトメニューが完成。鶏肉や豚肉の炒め物から、スープ、パスタまで、さまざまな料理に活躍します。
「手間をかけずにおいしい料理をつくりたい」そんな私たちの願いを叶える、キッコーマンの簡単便利な調味料シリーズ。忙しい毎日の食事つくりに、キッチンにストックしておくと安心ですよ！
文＝秋武宏美