男子バレーボール選手・髙橋藍の初冠バラエティ『髙橋藍のオフになにする？』Blu-ray発売記念イベントが、9月30日に大阪国際交流センター「大ホール」で開催された。

サントリーサンバーズ大阪の主将に就任したことでも知られる藍選手は、チームメイトでもある兄・塁選手とともにイベントに登壇。多くのファンに迎えられ、温かい空気感のなか壇上の椅子に座る際に、MCを務めたフリーアナウンサー・青木源太から“いい感じの座り方”を指南されると、少しちょける藍選手。普段、コートでは真剣な表情を見せながら試合中に何点も決めるスコアラーとして活躍する彼が“コート外”で兄と絡むオフの柔らかい空気感が、イベント冒頭からすでに溢れていた。

今回、Blu-rayで撮影されたロケ先の京都は、藍選手の地元。「地元だと気が抜けるというか……（Blu-rayに映っているのは）皆さんが想像している髙橋藍、バレーボールで見る髙橋藍ではありません（笑）」と語れば、塁選手も「撮影で“京都にはこんなところもあるんだ！”と、新たに知れて、めちゃくちゃ楽しかったです！」と声を弾ませた。地元を歩くとすぐ知り合いに会う、と話す場面も。

終始イベントから伝わるのは、2人の楽しそうな雰囲気だ。彼らは小学生の頃からともにバレーボールをプレーし、中学時代では同じチームでリベロとエースとして全国大会に出場した。子供の頃から仲が良かったというエピソードに花が咲く藍選手と塁選手。それが普通だと認識していた彼らは、どうやら周りからそう言われるようになって自覚し始めたようだ。しかもバレーをはじめてから喧嘩がなくなったとのこと。それに、喧嘩と言っても妹を含めた3人で3つ入りのヨーグルトのパッケージに書かれている数字を巡って取り合う（？）くらいのことや、スーパーに行ってお菓子の真似っこをされるのが嫌だから最後まで本命のお菓子はわからないように“駆け引き”したなど、微笑ましいものばかり。

「何かあったら家族で過ごす」と、仲良しの秘訣を語る藍選手。以前イタリアのチームに所属し、家族にいつでも会いに行くことができなかった彼だからこそ、その言葉の重みが増える。頻繁に家に遊びに来る塁選手に、よく得意料理としてカルボナーラを作ってあげるのだとか。

イベントはQ&Aコーナーだけでなく、兄弟でゲームに挑むコーナーも。MCの青木からアナウンサー目線でそれぞれ声の良さや口の開き方から、「スポーツキャスターに向いている」と褒められ、兄弟ともに喜ぶが「早口言葉チャレンジ」では苦戦し、逆に会場を沸かせた。試合ではキメるからこそ、そういう姿を見られる機会も少ないので、ファンとしては嬉しいところだ。

その後も「ジェスチャーゲーム」に挑戦し、「ミャクミャク」や「パンダ」から「ティラノサウルス」「修学旅行」まで全身を使って表現。藍選手がジェスチャーするターンでは塁選手の推理力が開花し、得点を稼いだ。網にボールを投げるゲーム「ストラックアウト」では、試合さながらの本気度を見せた。また、ボールが観客の頭上を飛び交い、会場が一体となって成功を目指すという“アツい”展開にファンが沸き上がった。さらには協力ゲーム企画も終了したところで起きた“予期せぬサプライズ”も。

実際に会場でどんなことが起きたのか……。10月19日19時からHuluにて独占でイベントの模様が擬似生配信されることも決定。ぜひ、この機会に髙橋兄弟の素顔に迫っていただきたい。

（文＝リアルサウンド編集部）