日本ビジネスシステムズ<5036.T>が３日続伸している。この日、法人の営業活動の全プロセスを支援し伴走するＡＩソリューション「Ｓａｌｅｓ ＡＩｇｅｎｔ（セールスアイジェント）」をリリースしたと発表しており、好材料視されている。



「Ｓａｌｅｓ ＡＩｇｅｎｔ」は、営業先について公開されている情報と自社内に蓄積されている情報を参照し、商談準備から商談後までのすべての営業プロセスに伴走するＡＩソリューション。商談の質を上げることにフォーカスし、事前に顧客の基本情報レポートや商談指示書の自動生成、商談後のネクストアクションプラン提案など、営業案件の推進からクロージングに向けてＡＩが全方位的に営業活動を支援するとしており、売り上げ向上と営業組織のパフォーマンス最大化に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS