・安川電が１０％超の上昇で４０００円大台突破、米エヌビディアとのＡＩロボティクス協業に思惑

・ＦＦＲＩ大幅高５連騰で１０年ぶり高値更新、高市トレード象徴株の一角で踏み上げ相場の思惑

・マニーはマド開け急伸、２６年８月期営業最高益・増配予想

・キオクシアは３日ぶり急反発、「第１０世代ＮＡＮＤを来年量産」と報じられる

・ナノＭＲＮＡがＳ高、投資事業への参入とホールディングス体制への移行を好感

・レゾナックや西部ガスＨＤが堅調、京大・北川特別教授のノーベル化学賞受賞で物色

・ＷＮＩウェザが急反落、６～８月最終益は過去最高も材料出尽くし感

・アサカ理研がマド開け４連騰で２５日線から上放れ、金市況高を背景に投資マネー流入

・ミニストップが急反騰、３～８月期営業損益大幅黒字転換で対通期進捗率９割超え

・ソフトバンクＧが切り返し急、スイスＡＢＢのロボット事業買収で新局面へ



