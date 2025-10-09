マニー<7730.T>＝マド開け急伸。８日取引終了後、２６年８月期連結業績予想について売上高を前期比９．４％増の３２８億円、営業利益を同１２．３％増の９２億円と発表した。営業利益は２期ぶりの増加で過去最高益を更新する見通し。配当予想も前期比２円増の４１円とした。これを好感した買いが集まっている。白内障手術などに使う眼科ナイフや手術用縫合針・縫合糸の販売増、前期に自主回収に伴う影響があったデンタル関連製品の売り上げ回復などを見込む。同時に発表した２５年８月期決算は、売上高が前の期比５．１％増の２９９億６８００万円、営業利益が同２．４％減の８１億９３００万円だった。



ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571.T>＝急速人気化でストップ高。一気に年初来高値を更新している。８日の取引終了後、ＳＢＩ証券（東京都港区）及びＳＢＩ新生企業投資（同）との業務提携を通じて投資事業に参入し、それに伴い会社分割によって２６年４月１日をメドにホールディングス体制へ移行すると発表したことが好感されている。投資事業を行う子会社Ｎａｎｏ Ｂｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔを設立し、未公開企業や企業の部門カーブアウトを対象に投資を行う。今回の投資事業参入のためのファイナンス面の裏付けとして、ＳＢＩ証券を割当先とする第三者割り当てにより第２２回新株予約権（行使価額修正条項付）及び私募債を発行。約４４億７０００万円を調達し、調達資金は私募債の償還及びファンド出資資金にあてる予定だ。



ミニストップ<9946.T>＝３日ぶりに急反発。フシ目の２０００円大台をザラ場ベースで５営業日ぶりに上回ってきた。製品ラインアップの充実に取り組み、店内加工のファストフード商品や調理パンや菓子パンなどの好調な売り上げが寄与し、利益率も改善傾向を強めている。８日取引終了後に発表した２６年２月期上期（２５年３～８月）決算は営業損益が１１億１６００万円（前年同期は７億９９００万円の赤字）と大幅黒字転換した。通期見通しの１２億円に対する進捗率は９３％に達しており、これがポジティブサプライズとなり株価を押し上げている。



出所：MINKABU PRESS