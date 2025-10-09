【コメダ珈琲店】バンズからはみ出るボリューム!ドデカくてワイルドな「ドデカメンチバーガー」が新登場
コメダは10月16日、「ドデカメンチバーガー」(890円〜960円)と「ドデカチーズメンチバーガー」(970円〜1,040円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。
「ドデカメンチバーガー」(890円〜960円)、「ドデカチーズメンチバーガー」(970円〜1,040円)
ドデカメンチバーガーは、存在感を放つ"ドデカメンチ"を濃厚ソースとシャキシャキのキャベツと組み合わせ、バンズで挟んだ一品。ドデカメンチは、大きなコメダのバンズからもはみ出るほどのボリューム。豚肉と玉ねぎを使った中種をサクサクの衣で包み、噛み応えとジューシーさを特徴としている。
「ドデカメンチバーガー」(890円〜960円)
ドデカチーズメンチバーガーは、ドデカメンチに、デミグラスソースと、チェダースライスチーズ、とろ〜りとろけるチェダーチーズ入りソースを重ね、キャベツを組み合わせた。ジューシーなドデカメンチと、チーズのコク深い味わいが絶妙に絡み合う、満足感のある一品。
なお、どちらの商品も辛子マヨネーズを使用しているが、辛子抜きに変更することもできる。
「ドデカチーズメンチバーガー」(970円〜1,040円)
